رئيسة وزراء صربيا تشكر موسكو على مشاركتها معلومات حول أعمال الشغب في البلاد

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 02:18 ص

شكرت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، أجهزة الاستخبارات الروسية على المعلومات التي قدمتها حول أعمال الشغب التي جرت في صربيا.

بلغراد - سبوتنيك. وقالت برنابيتش في تصريحات نقلتها قناة "بينك" المحلية: "ليس بوسعي سوى توجيه الشكر (للاستخبارات الروسية). ربما لن يلقى هذا استحسان الغرب، لكني أشعر حقا وخاصة الليلة بأنه من المهم النهوض للدفاع عن صربيا وتوجيه الشكر للأشخاص في أجهزة الاستخبارات الروسية الذين جمعوا كل تلك المعلومات وشاركوها معنا ومع الآخرين".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إصابة شرطيين بجروح خطيرة واعتقال أكثر من 35 متظاهرا خلال أعمال الشغب أمام مبنى البرلمان في العاصمة بلغراد.

وقال فوتشيتش: "لدينا شرطيان مصابان بجروح خطيرة والعديد من المصابين بجروح طفيفة. لقد رُشقوا بالحجارة التي يمكن أن تقتل شخصا حقا".

وأمس الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن أنصار المعارضة في صربيا، الذين يختلفون مع نتائج انتخابات 17 ديسمبر، حاصروا مبنى مجلس الجمعية الوطنية في بلغراد وحاولوا كسر الأبواب وتحطيم النوافذ.