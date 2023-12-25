الدفاع المدني اللبناني: استنفار لتأمين سلامة المواطنين في فترة الأعياد

أعلنت مديرية الدفاع المدني اللبناني استنفار عناصرها في 60 نقطة تمركز موزعة على الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية؛ تنفيذا لمضمون مقررات مجلس الأمن الداخلي المركزي المتعلقة باتخاذ تدابير استثنائية لتأمين سلامة المواطنين في فترة الأعياد.

وأكدت المديرية أن القائم بأعمال المديرية العامة للدفاع المدني ريما المر قامت بجولة على بعض نقاط التمركز، حيث أكدت على ضرورة البقاء على جهوزية تامة طيلة الليل وأثنت على الجهود الجبارة التي يبذلها العناصر أثناء الأعياد خاصة بعد ٤٨ ساعة من العمل المستمر دون كلل أو ملل لإنقاذ المواطنين وتأمين السلامة العامة ورفع الأضرار التي تسببت بها السيول في كافة المناطق اللبنانية.

وأضافت أن عناصر الدفاع المدني سيتابعون السهر على تأمين السلامة العامة بعد انتهاء العاصفة، كما وجهت تحية لعناصر الدفاع المدني في المراكز الحدودية، خصوصا في جنوب لبنان، مثنية على تضحياتهم البطولية، ومتمنية لهم ولكافة العناصر أعيادا مباركة وليلة آمنة خالية من الحوادث.