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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يبرم عقودا لـ11 لاعب في قطاع الناشئين

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
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قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بإبرام عقود احترافية لـ 11 لاعبًا من مختلف الأعمار السنية لفرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

يأتي ذلك ضمن سياسة مجلس إدارة النادي بالحفاظ على العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي، وتم إبرام عقود لكل من:

- محمود أشرف فاروق "حارس مرمى" مواليد 2004.

- حسام عاشور التقي "جناح هجومي"، وأحمد حسن "جناح هجومي"، وهشام إيباء "وسط ملعب"، وخالد السيد "مدافع" مواليد 2007.

- محمد فرج "ظهير أيمن"، ومحمد أحمد حمد "جناح هجومي"، ومحمد إيهاب "حارس مرمى" وعمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008.

- أحمد إبراهيم "رأس حربة"، ومحمد أسامة "وسط ملعب" مواليد 2009.

يذكر أن نادي الزمالك سبق وقام بإبرام عقود احترافية لـ 18 لاعبًا من مواليد 2005 و2006.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل لرسميا لربع نهائي البطولة.

وخلال 4 مباريات بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية، حقق الزمالك الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتلقي اى خسارة. 

الزمالك حسين لبيب حسام عاشور التقي أيمن مصطفى