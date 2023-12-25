استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف طائرات الاحتلال لمنزلين بمدينة خان يونس

استشهد 13 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الإثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لـ"وفا"، بارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة صلاح في منطقة معن شرق خان يونس إلى 11، وإصابة العشرات بجروح.

كما استشهد شاب فلسطيني وطفل في قصف منزل بحي الأمل غربي خان يونس، كما دمر الاحتلال طرقا رئيسية واصلة بين مخيمات وسط قطاع غزة، لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وكان قد استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.