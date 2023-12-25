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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. الاحتلال يعتقل 9 شبان من قرية الجلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة شبان فلسطينيين من قرية الجلمة، شمال شرق جنين، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة شبان فلسطينيين جميعهم من قرية الجلمة، وجرى اعتقالهم بعد محاصرة صالة رياضية في القرية.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية على مخيم البريج جنوب قطاع غزة.

وأمس الأحد، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل المدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ صباح يوم الأحد، قصفت قوات الاحتلال بشكل كثيف عبر مدفعيتها وطائراتها الحربية عدة مناطق شمال القطاع، وتحديدا بيت حانون وشمال جباليا.

وأطلقت قوات الاحتلال الراجلة الرصاص الحي بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين جنوب مدينة غزة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وقصفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى استشهاد وإصابة آخرين في قصف استهدف المنطقة الجنوبية.

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