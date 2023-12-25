فلسطين.. الاحتلال يعتقل شابًا فلسطينيًا من قفين شمال طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، شابا فلسطينيًا من بلدة قفين، شمال طولكرم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن الشاب جرى اعتقاله أثناء مروره عبر حاجز عسكري، نصبته قوات الاحتلال على مدخل البلدة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الراجلة الرصاص الحي بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين جنوب مدينة غزة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وقصفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى استشهاد وإصابة آخرين في قصف استهدف المنطقة الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية، بقصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.