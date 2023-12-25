فتوح: سعيد بتجديد تعاقدى مع الزمالك والجمهور شريك النجاح

أعرب أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول بالزمالك، عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكتب فتوح عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” اليوم، جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب على مدار سنوات، أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويا من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل على الجميع.

‎وأضاف، بكل التقدير للجميع اعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من إخواتي الكبار كباتن الفريق أو إخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية.

ونستمر تحت شعار الزمالك أولا

وتقبلت كل العقوبات والخصومات وأي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لافضل نسخة من انفسنا، توكلنا على الله.. عاش الزمالك.. عاش الزمالك.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل لرسميا لربع نهائي البطولة.

وخلال 4 مباريات بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية، حقق الزمالك الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتلقي اى خسارة.