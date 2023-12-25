فلسطين.. طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية على مخيم البريج

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن أحزمة نارية على مخيم البريج جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية،باستشهاد وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل المدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ صباح يوم الأحد، قصفت قوات الاحتلال بشكل كثيف عبر مدفعيتها وطائراتها الحربية عدة مناطق شمال القطاع، وتحديدا بيت حانون وشمال جباليا.

وأطلقت قوات الاحتلال الراجلة الرصاص الحي بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين جنوب مدينة غزة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وقصفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى استشهاد وإصابة آخرين في قصف استهدف المنطقة الجنوبية.