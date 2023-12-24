مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر: مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة والوضع يزداد سوءًا

قالت مي الصايغ مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تعطلًا لجميع المستشفيات في شمال غزة، ومركز واحد فقط في جباليا يقدم الخدمة الطبية.

وأوضت أن مستشفى الأمل في خان يونس يعاني نقص المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج الجرحى، وهناك نحو 1.5 مليون نازح في جنوب غزة يعانون ظروفًا صعبة لا سيما مع دخول فصل الشتاء.

وأوضحت أن الفلسطينيين في غزة يعانون نقص المياه الصالحة للشرب، وعدم توفر الغذاء والوقود، في الوقت الذي أعلنت فيه "الصحة الفلسطينية" عن أن المنظومة الصحية في جنوب غزة في انهيار مستمر، مؤكدة أن شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقًا.