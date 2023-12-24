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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المقور بـ7 جنيهات.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة سارة بشأن سعر البصل

حسين أبو صدام نقيب
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
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كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن مصر صدرت 400 ألف طن بصل خلال العام الحالي رغم قلة المساحات المنزرعة، موضحا أن البصل “هيبوظ” بعد شهر 12 «هيزرع».
وتابع خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن مصر منعت تصدير البصل بعد ارتفاع أسعاره وهناك من استغل الظروف.
ولفت إلى أن سعر كيلو البصل المقور بـ 7 جنيهات في الأرض، ويصل للزبون بـ 20 جنيها وعيبه الوحيد أنه لا يخزن، ويستمر حتى شهر فبراير لا يوجد فرق بينه وبين الفتيل.
وأشار حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إلى أن البصل الفتيل يبدأ موسمه في 15 أبريل من كل عام، وحينها سعر كيلو البصل سوف ينخفض دون 5 جنيهات.

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