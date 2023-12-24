بالفيديو.. أمين الفتوى: التجارة في معاملات الفوركس حرام شرعا

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال احد المتابعين حول حكم التجارة فى عملات الفوركس؟.



وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، للرد على أسئلة السوشيال ميديا، المذاع على فضائية "الناس": "كل شوية تطلع صور جديدة لهذه العملات، واول ما ظهرت أقرت دار الافتاء المصرية، بعدم جوازها والعمل بها، فهى لا فيها سلع ولا منتجات، وكل ما غيها رفعة مالية ".



وأضاف: "كل ما يظهر معاملات جديدة ندرسها، وفى حال ظهور معاملات تعتبر حلال نقرها، لكن معاملات الفوركس على الاطلاق حرام شرعا".





