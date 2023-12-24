انتهاء أزمة البصل.. رئيس شعبة الخضراوات يكشف تطورات جديدة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن مصر دولة زراعية، مبينا أن مصر تصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية.

أضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي من ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحاصيل، مبينا أن هناك مبالغات كبيرة في بعض الأسعار التي يتم الإعلان عنها.

وأشار إلى أن هناك وفرة في المحاصيل في بعض المحافظات خاصة في الصعيد، مبينا أن سبب الأزمات الفترات الأخيرة في عدم توافر بعض السلع يرجع إلى جشع بعض التجار.

وأشار إلى أن هناك السوق يشهد الآن استقرارا في أسعار البصل، مبينا أن سعر البصل الجديد يبدأ من 10 إلى 14 جنيها، لافتا إلى انتهاء أزمة البصل مع انخفاض سعره في الأسواق.

وأوضح أنه لابد من وجود قاعدة تنظيمية للزارعة في مصر، بالإضافة إلى الخطوات الاستباقية لمواجهة مثل هذه الأزمات، مشيرا إلى أن هناك عدة تغيرات في الأسعار وهو ما يشعر به المواطن لكن هذا يعود إلى عدة عوامل والظروف التي يمر بها العالم.