عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة

تواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، استهداف عدة مناطق من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

واستشهد وأصيب العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل المدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ صباح اليوم، قصفت قوات الاحتلال بشكل كثيف عبر مدفعيتها وطائراتها الحربية عدة مناطق شمال القطاع، وتحديدا بيت حانون وشمال جباليا.

وأطلقت قوات الاحتلال الراجلة الرصاص الحي بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين جنوب مدينة غزة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وقصفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى استشهاد وإصابة آخرين في قصف استهدف المنطقة الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية، بقصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت إن عددا من الإصابات وصلت مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لدوار الشهداء بمخيم البريج.

وبينت أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات إعدام ميداني بشكل يومي، بحسب شهود عيان ومصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي قرب قصر العدل جنوب مدينة غزة.

وجنوبا، استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل في قصف إسرائيلي على محيط مدارس العودة شرق خان يونس، جنوب القطاع.

كما استشهد وأصيب مواطنون في قصف إسرائيلي على شارع الهلال القديم بمدينة خان يونس.

وقال مدير مجمع ناصر الطبي في خان يونس إن إصابات شديدة وحرجة وصلت بسبب استخدام الاحتلال أسلحة قد تكون محرمة دوليا، مضيفا أن الكوادر الطبية ومركبات الإسعاف غير قادرة على تقديم خدماتها في غزة.

وأشارت طواقم الدفاع المدني في غزة، إلى أن عددا كبيرا من الشهداء تحللت جثامينهم لصعوبة الوصول إليهم، خاصة في جباليا التي تتعرض لإبادة جماعية حقيقية.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20،424 مواطنا، وجرح نحو 54،036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.