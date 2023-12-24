الصحة: ملف تراخيص المنشآت الطبية من أبرز شكاوى نقابة الأطباء

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إحدى أهم الملفات التي اطلع بها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار حينما كلف بحقيبة وزارة الصحة هي تحسين الوضع الصحي وأحوال الأطباء، وإحدى الشكاوى الكثيرة التي جاءت للوزير كانت من النقابات المختلفة خاصة الأطباء فيما يتعلق بالتراخيص وما يلاقيه شبابا الأطباء من عنت في مسألة الحصول على ترخيص العيادات أو المراكز الصحية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزير الصحة قرر تشكيل لجنة وكان من بين أعضائها الزملاء في نقابة الأطباء لتحسين وضع الأطباء، وحدثت الكثير من الاجتماعات والنقاشات ما بين النقباء للتعامل مع قانون التراخيص، خاصة أنه منذ الخمسينات، وأصبح هناك الكثير من الجهات المتداخلة فيه.

وأشار إلى أن كل هذه الشكاوى قُدِّمَت كتابة، وبدأت الوزارة في التعامل معها، ووجدت جزءاً منها يمكن حله بقرارات وزارية، لكن هناك أجزاء لا يمكن حلها بقرارات وتحتاج إلى تعديل تشريعي، وخلال أكثر من عام ونصف كان هناك الكثير من الاجتماعات التي عقدت مع كل الجهات المعنية لبيان ما هي الصعوبات ووجه نظرهم في حل هذه الصعوبات.

ولفت أن هذا المقترح بالقانون، الذي عبارة عن استجابة لمشكلات العاملين في القطاع الصحي من خلال نقاباتهم لحل هذه المشكلات، والقانون يأخذ مجموعة من الصياغات يُكْتَب ثم ينتقل لوزارة العدل للنظر فيه.