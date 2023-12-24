أستاذ اقتصاد: اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية بمثابة مكاشفة

قال الدكتور محمود الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة جاء في توقيت مناسب للغاية، واستعرض كل الملفات الاقتصادية التي تهم المواطن في الداخل والتي تستعرض كل المؤشرات العامة سواء تتعلق بمنظومة الدعم أو توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية أو النظر على نحو إيجابي على معدلات الاستثمار.

وأضاف "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل ذلك بمثابة إطلالة شاملة من الرئيس السيسي على مؤشرات الأداء في الموازنة العامة للدولة، والنظر إلى المستهدفات التي حققتها الموازنة السابقة، وماذا سيتم في الموازنة المقبلة، والاطمئنان بكيفية مواجهة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المباشرة لمصر.

وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الاجتماع بمثابة مكاشفة عن كل هذه المؤشرات، والتي لامست بشكل كبير مجتمع الأعمال، لأنه في هذا الوقت لا بد من تسليط الضوء على هذا المجتمع خاصة المستثمر المحلي والأجنبي، ووثيقة سياسات ملكية الدولة كانت بمثابة الدفعة القوية للاستثمارات في النطاق المحلي والأجنبية.