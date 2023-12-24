وزارة الشباب تعلن عن ميعاد تسليم التيشيرت الخاص لماراثون زايد الخيري

تعلن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي أن بعد غدً هو موعد تسليم التيشيرت الخاص لماراثون زايد وغدا آخر موعد للتسجيل على الرابط الإلكتروني لماراثون زايد الخيري المقرر تنفيذه يوم السبت الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ في العاصمة الإدارية الجديدة.

تهيب الوزارة بالمشتركين المسجلين في الماراثون بالحضور لاستلام تيشيرتاتهم وأرقام الصدر والشرائح الإلكترونية. والتي سيتم تسليمهم من استاد القاهرة الدولي، مجمع حمامات السباحة، يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

تدعو الوزارة جميع الراغبين في المشاركة في هذا الماراثون إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالحدث قبل نهاية اليوم. يعد الماراثون فرصة للمشاركة في نشاط رياضي مميز والمساهمة في دعم الأعمال الخيرية والتنمية الاجتماعية.



يعد ماراثون زايد الخيري فرصة للجميع للمشاركة في رياضة الجري وتعزيز الصحة واللياقة البدنية.

تدعو وزارة الشباب والرياضة الجميع للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الرائع والمساهمة في العمل الخيري وتحقيق الفائدة الاجتماعية.