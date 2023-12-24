خبير سياحي: مصر بذلت مجهودات مضنية أثرت إيجابيًا على القطاع السياحي

قال علي التميمي، الخبير السياحي، إن مصر بذلت مجهودات مضنية في شتى القطاعات مما كان له مردودًا إيجابيًا على القطاع السياحي والارتقاء به، مشيرًا إلى أهمية مجهودات الإعلام في الترويج للسياحة باعتباره قطاع مهم لزيادة الدخل القومي والعملة الصعبة في مصر.

وأضاف “التميمي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن آخر تلك المجهودات تقديم مجلس الوزراء حزمة حوافز مقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع إلى التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وتوجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وقدره 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة بهدف تشجيع القطاع السياحي.

وأكد أن الدولة المصرية انتبهت للقطاع السياحي في السنوات الأخيرة ودراسة نقاط ضعفه وقوته لتطوير الملف السياحي، مشيرا إلى أنهم بدأوا يشاهدوا فتح أسواق وعودة الطيران من دول كان متوقفة وقدوم حركة سياحة من شرق آسيا.

وأوضح أن أنماط السياحة تعددت في مصر خلال الفترة الأخيرة وتم فتح أسواق جديدة، لافتا إلى أن وزارة السياحة نفذت معارض كثيرة وأماكن لم تكن مدرجة على الخريطة السياحية للجذب السياحي الكبير.