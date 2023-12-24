متحدث الصحة: كورونا تحول لفيروس عادي ولم نرصد أي حالات من المتحور الجديد

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن كل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لها مسار واضح فيما يتعلق بالتعامل الطبي، موضحا أن "الكوفيد" له مسار خاص وإجراءات أخرى من بينها عدم السفر إلا بالتطعيم والحذر وتحول لفيروس عادي يتم التعامل معه، وكورونا لم يعد وباء يستدعي إجراءات احترازية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن انخفاض معدلات الوفيات والاحتياج لدخول المستشفيات ودخول العنايات المركزة كان أحد الأسباب في تحويل "كورونا" لفيروس عادي، موضحًا أن هناك متحور جديد ظهر وهو أحد المتحورات الفرعية لأوميكرون وهو مثير للاهتمام ولم يظهر بالدليل أن هناك ارتفاع في نسب الوفيات ولكن هناك ارتفاع في نسب الإصابات فقط.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه لم يتم رصد وجود متحور كورونا " JN.1 " الجديد في مصر، مشددًا على أن الإصابات التنفسية بنسبة 80% تتماثل للشفاء بدون تدخل طبي فعال.