غرفة صناعة الحبوب: 85% من واردات القمح بمصر روسية وأوكرانية

أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إنه لا يمكن سد الفجوة في القمح في الوقت الحالي، ولكن بحلول 2030 من الممكن أن تنجح مصر في سد فجوة القمح.

وقال خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة "المحور"، إن القمح هو المنتج الرئيس المستهدف في زراعة الـ 4 مليون ونصف مليون فدان، وهناك خطة ممنهجة لدى الدولة للاستفادة من 3 زراعات في العام الواحد.

وذكر أنه ربما يكون هناك بدائل للقمح الروسي والأوكراني، وتم اعتماد القمح الهندي، ولكن لا يمكن تعويضهم بشكل كامل، حيث أن نسبة القمح الروسي والأوكراني تصل لأكثر من 85% من القمح في مصر.