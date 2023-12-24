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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب حميات إمبابة يقدم نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمتغير كورونا JN.1

نزلة البرد
نزلة البرد
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قدم الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمتغير JN.1 لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المكرونة والعيش، والأكل "التيك أوي"، مع ضرورة ممارسة ممارسة الرياضة بالبيت، وتنشيط الدورة الدموية، وشرب السوائل بكثرة، من 2 لـ 3 لترات مياه.

وشدد خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة "المحور"، على ضرورة تناول الفواكهة والخضار واختيار الأكل الصحي، معقبًا:"أقسم بالله لو الناس اتبعوا هذه النصائح لن يصاب 90% من الناس بكورونا".

وحذر من إهمال بعض الحالات المصابة، مشيرًا إلى ان إهمالها قد يؤدي إلى التهاب الغشاء الخارجي للمخ، معقبًا::"نزلة البرد ممكن تتسبب في التهاب بالمخ".

الدكتور ماهر الجارحي مستشفى الحميات بإمبابة فيروس كورونا