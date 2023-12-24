النائب العام ينعى وكيل النيابة محمد حمدي المتوفى في حادث مروري بطريق الفيوم

نعى المستشار محمد شوقي النائب العام وفاة وكيل النيابة محمد حمدى الذى لقى مصرعه فى حادث مرورى بطريق الفيوم .

ولقي وكيل نيابة مصرعه وأصيب وكيل نيابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل مساكن مدينة دمو، غرب محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود متوفي ومصاب .

وعلي الفور انتقلت قوة الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع الحادث أمام مساكن مدينه دمو.

وأسفر الحادث عن وفاة وكيل نيابه " محمد حمدي عبدالله " 30 سنة وتم نقل الجثه إلى مشرحه مستشفى التأمين الصحي ، وإصابة وكيل نيابه اخر ، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، جرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.