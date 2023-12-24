"حقنة البرد سحر فعلًا".. نائب حميات إمبابة يكشف مخاطرها وأعراضها الكارثية

كشف الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، مخاطر "حقنة البرد " المتداولة بالصيدلية، والمعروفة بحقنة البرد السحرية، قائلًا :" حقنة البرد السحرية كارثة فعلًا وهي سحر فعلًا ولكن أعراض الجانبية خطيرة على البعض، وجيدة للبعض".



وأوضح خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة "المحور"، أن هذه الحقنة، تتضمن مضادات للاتهابات ومضادات حيوية، ولا بد من اختبارات حساسية، وهي خطر على جميع الأعمار، إلا الشباب الأصحاء الذين يمارسون الرياضة، ولكن الأمر يتطلب اختبارات حساسية.