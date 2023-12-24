نائب حميات إمبابة يفجر مفاجأة: 75% من الأمراض سببها الخبز

فجر الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، مفاجأة عن مخاطر الخبز، قائلًا: إن 75% من الأمراض سببها العيش والدقيق الأبيض والسكر والزيت والدهون، وخاصة العيش الفينو، لـأنه يتسبب في تعب المعدة والقولون.

وشدد خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة "المحور"، على أهمية الحفاظ على الحالة النفسية، وتجنب أي مدخلات سلبية للصحة النفسية، موضحًا أن عواقب الحالة النفسية تكون وخيمة جدًا.

وواصل: "لا بد من التهوية الجيدة والمناسبة والتغذية المناسب، وأهم شيء الخضار بشكل يومي.".