ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب حميات إمبابة يفجر مفاجأة: 75% من الأمراض سببها الخبز

الخبز
الخبز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فجر الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، مفاجأة عن مخاطر الخبز، قائلًا: إن 75% من الأمراض سببها العيش والدقيق الأبيض والسكر والزيت والدهون، وخاصة العيش الفينو، لـأنه يتسبب في تعب المعدة والقولون.

وشدد خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة "المحور"، على أهمية الحفاظ على الحالة النفسية، وتجنب أي مدخلات سلبية للصحة النفسية، موضحًا أن عواقب الحالة النفسية تكون وخيمة جدًا.

وواصل: "لا بد من التهوية الجيدة والمناسبة والتغذية المناسب، وأهم شيء الخضار بشكل يومي.".

الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة العيش والدقيق الأبيض والسكر والزيت والدهون