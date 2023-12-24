أدهم سليم: الحوار الوطني خلق مشهدًا فريدًا من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة

أكد أدهم سعودي سليم، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني، أثرى الحياة السياسية في مصر، والتي تجلت بوضوح خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي شهدت تعددية حزبية، تمثلت في مشاركة 3 رؤساء أحزاب كمرشحين رئاسيين، يمثلون أطياف وتوجهات سياسية مختلفة.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن الحوار جمع أطياف الحياة السياسية المصرية، وسعى لتحقيق التوافق، وايجاد القواسم المشتركة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني شهد جوًا من الهدوء والرؤية السياسية، والبحث عن المساحات المشتركة.

وأوضح "أدهم سليم" أن الحوار الوطني نجح في إذابة الجليد بين القوي السياسية والوطنية، وخلق مشهد فريد من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة، حيث جلست هذه التيارات المتباينة علي مائدة واحدة تناقش أهم القضايا التي تواجه الدولة المصرية، إيمانا أن مصر تتسع للجميع مهما كانت الاختلافات الفكرية بينهم، وأن مستقبل هذا الوطن لابد أن يبني بسواعد أبناءه.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعودة جلسات الحوار الوطنى لطاولة المناقشات تؤكد مدى حرصه الشديد على جمع شمل المصريين وتعزيز مناخ التشاركية، من خلال تفعيل مبدأ العمل المشترك فى إطار بناء الجمهورية الجديدة.