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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس "بالكريسماس"

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس استيف وندرك، راعي الكنيسة، والمهندس نشأت مجلع، المشرف العام على الكنيسة، وذلك بمشاركة ٢٠٠ عضو من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجنسيات الأجنبية المتعددة.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا لمصر والعالم الفرح والسلام، وأضاف الدكتور القس أندريه زكي خلال خطاب الاحتفال: "ولد السيد المسيح في مجتمع من التحديات  والخوف والصعوبات، ومصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح، والميلاد بداية فرح وسلام، أصلي اليوم معكم من أجل سلام مصر العالم من ومن أجل العيش المشترك".

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