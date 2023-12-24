الجيش الروسي: إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية و49 طائرة بدون طيار خلال اليوم الماضي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية اعترضت 3 صواريخ من طراز "هارم"، و3 من طراز "هيمارس"، وصاروخا واحدا مضادا للسفن من طراز "نيبتون"، كما أسقطت 4 طائرات أوكرانية حربية، و49 طائرة بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات حربية أوكرانية بينها 3 طائرات من طراز سو-27، وواحدة من طراز سو-24 بالقرب من مستوطنات شيروكوي وأوداروفكا في منطقة زابورويجيا وغريجوروفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضا 3 صواريخ مضادة للرادار من طراز هارم، كما تم اعتراض 3 صواريخ من طراز هيمارس وصاروخ نبتون المضاد للسفن، بالإضافة إلى تدمير 49 طائرة أوكرانية بدون طيار في مستوطنات ستاروميخيلوفكا في منطقة دونيتسك، وزولوتاريوفكا في منطقة لوجانسك، وفاسيليفكا، وجولايا بريستان في منطقة خيرسون، وكذلك بيرديانسك ونوفوجوروفكا وميرنوي في منطقة زابورويجيا.

وتابع البيان أن المجموعة القتالية الجنوبية الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية خلال اليوم الماضي في منطقة دونيتسك، ما أسفر عن خسارة الجيش الأوكراني ما يصل إلى 350 جنديًا و16 قطعة من المعدات العسكرية، بينها 3 مركبات قتال مشاة، و5 مركبات أخرى، و8 أنظمة مدفعية مختلفة الطرازات.

وفي خيرسون، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى 80 جنديا، و3 مدافع مختلفة الطرازات، نتيجة نشاط الوحدات الروسية ونيران المدفعية خلال اليوم الماضي.

أما في كراسني ليمان، أشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 100 جندي، ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين عسكريتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز D-30.

وفي زابوريجيا، أوضح البيان أن خسائر أوكرانيا بلغت ما يقرب من 70 جنديا ونظام مدفعية من طراز "جفودزيكا، خلال اليوم الماضي، كما استهدف الجيش الروسي أيضًا أنظمة الدفاع الجوي "ناسماس" النرويجية، وأنظمة الدفاع الجوي "كروتيل-إن جي" الفرنسية، التابعة للجيش الأوكراني، في مطار ستاروكونسستانتينوف في منطقة خميلنيتسكي.

وفي كوبيانسك، صدت القوات الروسية 4 هجمات أوكرانية بالقرب من مستوطنة سينكوفكا في خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن خسائر أوكرانيا تمثل أكثر من 40 جنديا و4 قطع من المعدات العسكرية، عبارة عن مدرعة واحدة و3 مدافع، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة.