رئيس اللجنة الأولمبية يستقل بطلة المصارعة سمر حمزة لمناقشة ملف الاستعداد الأولمبياد

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية في مكتبه بمقر اللجنة الأولمبية اليوم الأحد سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة.

وناقش المهندس هشام حطب خلال الاجتماع اخر استعدادات سمر حمزة خلال الفترة الحالية وتنفيذ برنامج الاعداد والتجهيز الخاص باللاعبه خلال الفترة الحالية.

واستمع المهندس هشام حطب لمطالب سمر حمزة في الفترة الحالية الخاصة بملف الاستعدادات وملف الرعاية من أجل استمرار البرنامج خلال الفترة القادمة بدون أي معوقات حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على التحرك من أجل توفير عقد رعاية جديد للاعبه من أجل استكمال الخطة الفنيه التي تم وضعها لها ودعمها بالشكل المناسب.

وأكد المهندس هشام حطب خلال الجلسة التي عقدت اليوم، أنه دائما يعمل من أجل مصلحة الأبطال والمنتخبات القومية وتنفيذ مطالب اللاعبين بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات من أجل مصلحة الرياضة المصرية التي يعمل الجميع من أجلها.

وكشف المهندس هشام حطب ، أن باب اللجنة الأولمبية المصرية مفتوح أمام جميع اللاعبين دائما من أجل الاستماع لكل وجهات النظر والمطالب من أجل الصالح العام للرياضة المصرية.