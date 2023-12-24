الكنيسة السريانية يحتفلون بعيد الميلاد اليوم 24 ديسمبر

بدأت الكنيسة السريان بمصر، صوم الميلاد المجيد 10 ديسمبر الماضى، وتحتفل بليلة العيد اليوم 24 ديسمبر بترانيم وتسابيح من كورال الكنيسة و يترأس الأب الربان فيلبس عيسي كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم بكنيسة العذراء مريم السريان بغمرة .



وتستقبل الكنيسة الضيوف والوفود الرسمية بدءاً من الساعه السابعه مساء، حيث يبدء القداس الإلهي في تمام الساعة الثامنة مساء .



ويبدأ الأقباط صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر، وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية، ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك، وهى عبارة عن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم، وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها المغارة ونكمل القداس ليلة عشية عيد الميلاد المجيد.