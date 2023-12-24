أبوالمجد يقود تدريب يد الزمالك بعد تعيينه مدربًا للفريق

قاد مجدي أبو المجد، اليوم الأحد، تدريبات فريق كرة اليد بالنادي بالزمالك، التي أقيمت بصالة النادي، وذلك بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق .

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب منذ ساعات قليلة مع مجدي أبو المجد لتولي تدريب الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة المقبلة.

مجدي أبو المجد من تدريب الزمالك اليوم

كما تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع الكرواتي ماريو توملاچوڤيك لتولي منصب مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة اليد.

وصرح مجدي أبو المجد مدرب فريق كرة اليد الأول بالزمالك، أن الفريق الأبيض عاني من ظروف صعبة في الفترات الماضية كانت قادرة على تدمير اى فريق، الإ أن فريق يد الزمالك ظل متماسكا وشارك في معظم النهائيات، ولم يوفق في بعضها ووفق في البعض الآخر.