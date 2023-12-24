بالصور.. قداس عيد الميلاد المجيد بالكنائس الغربية في بورسعيد

أدى أقباط الكنائس الغربية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قداس عيد الميلاد للكنائس الغربية، بكنيستي سانت أوجيني، والقديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، وذلك خلال جولته للتهنئة بالعيد.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بالكنائس الغربية، مؤكدًا على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، ومشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد.

وشدد على أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، كما أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، والطرق المؤدية إليها من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، كما وضعت بوابات إلكترونية على بوابات الكنائس، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، في الوقت الذي فرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات.

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