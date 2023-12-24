انطلاق مبادرة "كياني حرفتي" لتأهيل ألف فتاة وسيدة على الحرف المهنية خلال عام 2024

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 08:45 م

انطلقت اليوم الأحد مبادرة " كيانى حرفتى " التى ينفذها المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة وتستهدف تدريب وتأهيل ألف فتاة وسيدة مصرية على مجموعة من الحرف المهنية مع مطلع العام المقبل 2024.

وقال الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم ان الهدف من المبادرة صقل قدرات السيدات لدعمهن اقتصاديا لتوفير دخل مادى يعينهن على أعباء الحياة

وأضاف أن التحول الى التدريب الفني من خلال إطلاق تلك المبادرة يأتي اتفاقا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز المهارات الفنية للشباب كونها العصب الرئيسي لحركة الإنتاج والتنمية وصانعي مستقبل هذا الوطن ونهضته.

وأشار النحاس إلى أن أهمية تدريب المرأة الأكثر احتياجا على أعمال يدوية بأدوات بسيطة مثل حرف الرسم على القماش والمنتجات الخشبية وصناعة الحلويات.

كما أوضح الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس خلال إطلاق مراسم المبادرة بمركز التعليم المدنى التابع لوزارة الشباب والرياضة أن عام 2024 سيكون الانطلاق في مسار التدريب المهني اتفاقاً مع توجهات الدولة لتعزيز المهارات الفنية لأفراد المجتمع كونها العصب الرئيسي لحركة الإنتاج والتنمية وإن استشراف مستقبل هذا الوطن ونهضته سيكون على سواعد أبنائه فإن بناء الجمهورية الجديدة مسؤولية الجميع.

ومن جانبه اشار الدكتور محمد السيد المدير التنفيذي أن المجلس يستهدف تدريب وتأهيل ألف سيدة وفتاة مصرية لصقل قدراتهن على أعمال الحرف اليدوية واحياء التراث الوطني المصري وذلك ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وداعماً لمبادرات الدولة لريادة الأعمال.

وفي السياق ذاته اوضحت الدكتورة رندا الشافعي رئيسة لجنة المرأة أنه تم تشكيل اللجنة من نخبة من سيدات المجتمع الذين لم يدخروا من الجهد والوقت لإنجاح هذه المبادرة حيث تضمنت ورش التدريب على أساسيات الحرف والأدوات المستخدمة بها كما سيتم التدريب على كيفية التسعير والتسويق والتعامل مع الجمهور وكيفية الحفاظ على البيئة والموارد البيئية بالإضافة الى بيع المنتجات المصممة من المشاركات في المبادرة من خلال المعارض السنوية المخصصة لذلك مشيرة إلى أن أهمية تدريب المرأة الأكثر احتياجا على أعمال يدوية بأدوات بسيطة تستطيع من خلالها توفير دخل مادي يعينها على الأعباء المادية ويوفر لها مقومات الحياة.