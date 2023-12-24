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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أشتيه: الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني عمرها أكثر من 75 عامًا

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العالم يدرك أن القضية الفلسطينية وعذابات الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر أو قبلها مباشرة أو بعدها، فالشعب الفلسطيني عبر عذابات كثيرة.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج "ملف اليوم" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في العام 1948 هدم 531 قرية وبلدة وسويت بالأرض، وتم تهجير 950 ألف فلسطيني مازالوا في مخيمات اللاجئين إلى يومنا هذا، و65% من سكان قطاع غزة هم من لاجئي 1948.

وأوضح أن القضية تدحرجت فمرت بالعدوان الثلاثي على مصر واحتلال 1956 ثم احتلال 1967، وما تلا ذلك من حروب عبر لبنان وغيره، باختصار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني عمرها أكثر من 75 عاما، وقبلها 30 عاما عانى فيها الشعب الفلسطيني تحت الاستعمار البريطاني.

وتابع أنه عندما يتم الحديث عن القضية الفلسطينية على أنها بدأت من يوم 7 ديسمبر 2023 غير صحيح، فإن القضية بدأت قبل ذلك، ولكن ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر لم يسبق له مثيل في تاريخ الصراع.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية القضية الفلسطينية العدوان الثلاثي على مصر