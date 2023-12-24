مركبة الموت.. حكايات من عالم جرائم التكاتك

توك توك الموت.. هكذا أصبح الاسم مرتبطًا بالدراجة النارية لكثرة الجرائم التي ارتبطت بها، وتحول العديد من السائقين إلى جثث مجني عليهم لسرقة تلك المركبة اللعينة.

خلال الأيام القليلة الماضية، كان التوك توك المتهم الأول أو بالأحرى الأداة المستخدمة، في كثير من الجرائم التي شهدها المجتمع، لذا تسلط "البوابة" الضوء على هذا الخطر الداهم الذي يهدد الأسرة ومن ثم المجتمع بأكمله من خلال عرض بعض الوقائع وإبراز العقوبة القانونية لتلك الجرائم.

مسجلا خطر يقتلان شخصا ويسرقان توك توك بالجيزة

أقدم عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" علي إنهاء حياة شخص والتعدي علي نجل عمه سائق توك وإلقاء مادة الشطة عليه وسرقة مركبته بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين واللذين اعترفا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمتان فى الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عامل، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

"تمسك بالتوك توك الخاص به لآخر نفس فى حياته"

نجحت الأجهزة الأمنية بمديريه أمن الإسماعيلية في تحديد هوية المتهمين في واقعة مقتل سائق توك توك بمنطقة نفيشة.

وتبين خلال التحقيقات الأولية في الواقعة فإن المتهمين استولوا علي التوك توك، بغرض سرقة طاقم سماعات منه إلا أن الشاب لاحقهم وتمكن من التمسك في ظهر التوك توك.

كما أثبتت كاميرات المراقبة ، أن الشاب سقط علي الأرض خلال محاولته منع سرقة التوك توك الخاص به ليصاب بجرح في الرأس نقل علي إثره إلى المستشفى وتوفي بداخلها.

"طلقات رصاص وجثة على الطريق"

شهدت محافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة بعد مقتل شاب يدعى إبراهيم حسن عيسوى ٢٩ سنة، ابن مدينة شبرا الخيمة، والذي لقي مصرعه غدرًا بعد العثور على جثته مصاب بطلق ناري، وملقى في شوارع قليوب.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستدراج المجني عليه بقصد توصيله والاستيلاء على مركبة التوك توك، الذي يعمل عليها، وعندما قاومه أطلق عليه الرصاص فلقي مصرعه.

وقال ابن عمة المجني عليه، إن المتهم استدرجه لتوصيله لمكان بمنطقة بلقس بدائرة مركز شرطة قليوب، ثم افتعل معه مشاجرة على الأجرة وحاول الاستيلاء على التوك توك الخاص به، وعندما قاومه قتله رميا بالرصاص وتركه وأخذ التوك توك.

٣ متهمين وراء التخلص من سائق توك توك وسرقة مركبته بأسيوط

قام ٣ أشخاص بقتل سائق توك توك بإلقائه بمياه النيل بدائرة مركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط، حيث قام أحدهم باستيقاف المجني عليه وطلب منه توصيله لمدينة أسيوط وحال مرورهما أعلى أحد الكباري طلب منه التوقف بزعم انتظار بعض الأشخاص، واتصل بالثاني وبرفقته الثالث مستقلان دراجة نارية قيادة أحدهما دون لوحات معدنية وانتظرا بالقرب من مكان توقف التوك توك.

وعقب ذلك غافل أحدهم المجني عليه ودفعه من أعلى الكوبرى فسقط بنهر النيل وغرق واستولى على التوك توك، وبداخله الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وقام المتهمان الآخران بالتصرف في التوك توك بالبيع، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

"علاقة مشبوهة وسهرة حمراء"

تمكنت مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، من كشف لغز عثور أهالي قرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، على جثمان سائق توك توك، به طعنات نافذه بالرقبة وملقي بجوار أحد المصارف المائية بالقرية.

حيث تمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وتبين من خلال الفحص بأن وراء ارتكاب الواقعة سيدة سيئة السمعة، كانت بينها وبين الضحية علاقة غير شرعية، واستدرجت الضحية من أجل القيام بهذه الأعمال كما قامت بالاتفاق مع آخر بقتل الضحية وسرقة التوك توك الخاص به، إلي أن ضباط المباحث تمكنوا من تحديد هويتهم والقبض عليهم.

العقوبة القانونية

من ناحيته، قال المستشار القانوني، عمرو نور، في تصريحات لـ"البوابة"، إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهما على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، كما نصت المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

وأوضح "نور"، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد ٧ سنوات وحتى ١٥ سنة.

وأشار إلى أنه في حال أن تركت تلك الجريمة أثرًا أو جرحا للمجني عليه تكون العقوبة هي السجن المؤبد ٢٥ سنة، وذلك كما نصت المادة ٣١٤ من قانون العقوبات، وتصبح العقوبة الإعدام في حالة موت المجني عليه.