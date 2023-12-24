جرائم الجنس اللطيف خلال عام.. دماء أسالتها نساء شياطين

تتحول بعض النساء إلى شياطين ليرتكبن أبشع الجرائم التي تسفك فيها الدماء، فيخلعن ثوب الرحمة ويتجردن من مشاعر اللين والعاطفة ويصبحن أسيرات لأفكارهم الخبيثة في القتل وإراقة الدماء.



مقتل زوج علي يد زوجته وعشيقها ببني سويف



في شهر يناير عام ٢٠٢٣ أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس سيدة وعشيقها ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بقتل زوج الأول وإلقائه بترعه، حيث قاما بتقييده وقتله خنقًا، ثم ألقياه بمصرف مائي تابع لمركز الواسطي بمحافظة بني سويف.



مقتل عامل علي يد سيدة وآخرين بالقليوبية

وعلي طريقه "إبراهيم الأييض" وبتاريخ ٢٦ مارس، قامت سيدة و٣ آخرين بالشروع فى قتل عامل باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



أم تقتل طفلها وتقطعه بالشرقية



وفي ٢٧ أبريل تلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة، مفاده قتل أم ابنها البالغ من العمر ٥ سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس في الشرقية، وتقطيع جسده وإخفائها الأشلاء بمسكنها.

مقتل زوج علي يد زوجته بالجيزة



وفي ١٠ اغسطس الماضي ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها طعنا بسكين، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنات، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.



مقتل زوج علي يد زوجته بالأقصر

وفي ٦ مايو بمحافظه الأقصر، تم القبض على ربة منزل، تبين من التحريات أنها قتلت زوجها بثلاث طعنات نافذة في البطن والصدر، ووضعت جثمانه في جوال، وألقت به في الشارع بجوار كوبرى أبوالجود، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



مصرع سائق توك توك علي يد ربة منزل وزوجها بكفرالشيخ

وفي ٩ مايو ورد بلاغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من بعض الأهالي، يفيد العثور على جثة شخص مُقيدة القدمين بحبل، وبها جرحان تم طعنهما بالرقبة، ومُلقاة أعلى جسر بدائرة المركز، وعُثر بجوارها على سكين مدمم، وبالفحص تبين أنه سائق «توك توك» و أن من وراء ارتكاب تلك الواقعة هي ربة منزل وزوجها.



مصرع أب علي يد نجلته في الجيزة



وفي ٢٨ أغسطس ورد بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بالجيزة من غرفة النجدة بمصرع شخص حرقا داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يبلغ من العمر ٣٦ عامًا، به حروق في أماكن متفرقة من جسده، وتبين أن نجلته تبلغ من العمر ١٥ عامًا، قامت بفتح أسطوانة الغاز واشتعلت النيران في جسد والدها أثناء إشعاله سيجارة ولقي مصرعه في الحال.



مصرع طفلة علي يد سيدة بحلوان

وفي ٢٩ أغسطس تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من المستشفى، بوصول طفلة، بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل ربة منزل، وأن الطفلة مصابة بإصابات خطيرة، حيث تلقت ضربة على رأسها بعصا خشبية أدت لفقدانها الوعي بشكل كامل، مما تطلب دخولها إلى العناية المركزة. وبالفحص تبين أن من وراء ذلك هي زوجة أبيها وتم إحالتها للمحاكمة.



مصرع سيدة علي يد صديقتها في المطرية

وفي ١١ نوفمبر تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية ٣ آلاف جنيه وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

مصرع طفلة علي يد والدتها بالقاهرة

وفي ١٥ ديسمبر تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها ١٣ سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها ٣٢ سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تستمع لفيلم إباحي وألقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



مصرع طفلة علي يد سيدة بسوهاج

وفي ١٧ ديسمبر بمحافظه سوهاج، قامت سيده بالشروع في قتل طفلة وذلك بضربها بسلاح أبيض، كما قامت بسحلها على الدرج قاصدة قتلها واستخدمت أيضا أداة حديدية للتعدي عليها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.



