منح الباحثة إيمان عبد المرضى درجة الماجستير بجامعة عين شمس عن الاطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بتقدير إمتياز

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 07:41 م

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس رسالة ماجيستير الدراسات النفسية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حول "استخدام القصص الموسيقية الحركية لخفض نقص الانتباه وفرط الحركة لدى عينة من الأطفال" والمقدمة من الباحثة إيمان عبد المرضى محمدى وهدان التي حصلت علي تقدير إمتياز، وذلك تحت إشراف الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتور أمل محمد حمد أستاذ علم النفس المساعد بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتورة شيرين عبد المعطى على أستاذ التربية الموسيقية المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة التى أكدت الأهمية الخاصة لهذه الرسالة فى ظل الاهتمام الكبير من مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء أولوية قصوى للاهتمام بملف ذوى الهمم بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.