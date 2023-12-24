صحة الشيوخ: تطالب بسرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال في مستشفى طما بسوهاج

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النواب محمود أبو سديرة، أحمد جلال أبوالدهب، مجد القاضى بشأن: "سرعة تنفيذ وانهاء الأعمال في مستشفى طما – محافظة سوهاج".

وأوضح النواب مقدمو الاقتراح برغبة أنه تم تسليم الموقع لشركة في شهر مايو 2017، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني بالكامل والانتهاء من أعمال المباني والتشطيبات (سيراميك - رخام - تأسيس كهرباء - تأسيس صحي - وبعض أعمال الوجهة - وبعض أعمال شبكة الغاز – وبعض الأعمال في نظام الحريق) وكان من المفترض الانتهاء من المشروع في مايو ۲۰۱۹، وذلك لتعثر الشركة المنفذة بسبب وجود بنود مستجده للمشروع وبسب اعتماد هيئة الرقابة والاعتماد المعماري للمشروع الذي تم في شهر ديسمبر ۲۰۲۲، وتم سحب الأعمال من الشركة المنفذة للتباطؤ الشديد في تنفيذ الأعمال، واسناد الأعمال لشركة أخري في شهر مارس ۲۰۲۳ وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من أعمال التخارج بين الشركتين ولم يتم تنفيذ أي شئ من الأعمال حتى تاريخه وهذا تسبب في تأخر استلام المستشفى.

وطالب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنه بضرورة حث الشركة المسند إليها الأعمال في البدء في استئناف الأعمال فورًا حتى يتم الانتهاء من تسليم المشروع في أسرع وقت.

ومن جانبها أشارت المهندسة مي إسماعيل مدير وحدة المشروعات بالوزارة أنه تم إصدار أمر اسناد بتاريخ 4 مايو 2017 الي شركة جديدة وتم استلام الموقع بتاريخ 27مايو 2017، ثم توقف العمل في عام 2018 نظرًا لتقاعس المقاول عن تنفيذ الأعمال لتأخير صرف الدفعة المقدمة وتعديل الرسومات التصميمية وتعديلها بإلغاء البدروم، كما أن نسبة التنفيذ الفعلي للمشروع وصلت لـ 60%، ومن المتوقع إنهاء الأعمال في 31/6/2024، حيث أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الوزارة حيث تم عمل تخارج سحب الأعمال من المقاول نظرًا للتقاعس عن تنفيذ الأعمال، وتم استبداله بمقاول جديد لاستئناف الاعمال بالمشروع، وسيتم الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2024، وذلك نظرًا لوجود توريدات وأعمال متبقية بالمشروع.



وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتى موافاة اللجنة بالبرنامج الزمنى ومتابعة المشروع من مقدمي الاقتراح حتى يتم تسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن.