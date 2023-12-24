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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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البوابة التعليمية

منح الباحثة مريم لويز درجة الماجستير بكلية الدراسات العليا للطفولة  بجامعة عين شمس بتقدير إمتياز

البوابة نيوز
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ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة مريم لويز ضيف أسعد  موضوعها بعنوان "استخدام الأناشيد الموسيقية في خفض اضطراب النطق لدى عينة من متلازمة الداون" وحصلت علي تقدير إمتياز، وذلك تحت إشراف الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.

 وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتور محمد رزق البحيرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتور شيرين عبد المعطى على أستاذ التربية الموسيقية للطفل المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة والتى تشارك ولأول مرة فى مناقشة مثل هذه الأبحاث الجامعية المهمة.

وأعربت الدكتورة غادة عبد الرحيم على عن سعادتها الغامرة بالمشاركة فى مثل هذه الأعمال الجامعية التى سيكون لها دورها المهم فى تنمية مهارات الأطفال.

الباحثة مريم لويز ضيف أسعد قسم الدراسات النفسية الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى جامعة عين شمس