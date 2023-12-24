أستاذ علوم سياسية: الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب على غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب على غزة، مشيرا إلى أن مصر دائما ما تقف بجوار الفلسطينيين والدفاع عن القضية الفلسطينية عبر تاريخها.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطوات وترتيبات تجرى حاليا من أجل الوصول إلى هدنة جديدة أو وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحديث الدائر عن هدنة مؤقتة لمدة شهر.

وأوضح أن الدولة المصرية، تناقش كافة الأطراف فما يتعلق بالقضية الفلسطينية وليس حدوث هدنة في قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر الدولة ضالعة في ملف القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة.

وشدد الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، على أهمية دور مصر في القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، لافتا إلى أنه العمل الآن يتم من أجل وقف الحرب على قطاع غزة ثم إعادة إعمارها من جديد بعد معاناة كبيرة جراء القصف الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

