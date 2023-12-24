قيادي بمصر أكتوبر: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم بين أطياف الشعب المصري المختلفة

أكد عبدالجواد عبدالغني أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، أن الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم بين أطياف الشعب المصري المختلفة، بالإضافة إلى أن كان له مردود كبير على أرض الواقع في إثراء الحياة السياسية والحزبية.

وأضاف عبدالغني، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على استكمال الحوار الوطني، واسمرار هذه الحالة، لأنه ذلك ينعكس بشكل كبير على المواطن المصري، كما أن نتائج الحوار يكون له نتائج ملموسة على أرض الواقع فى مختلف الملفات، وهذا ما شهدناه خلال الانتخابات الرئاسية.

وأشار عبدالجواد عبدالغني، إلى أن الحوار الوطنى شهد مشاركة كبيرة جدا من مختلف الفئات السياسية والحزبية وشرائح المجتمع المصرى بشكل عام، والجميع طرح رؤيته للمشاكل والحلول مع اختلاف السياسات والأيديولوجيات الفكرية لكن الجميع كان حريص ولا زال على المصلحة العامة.

وأوضح أن الحوار الوطني خلق تنمية حقيقية للحياة السياسية المصرية، كما أنه يسهم بمزيد من المساحات المشتركة بين الأطراف الممثلة فيه وبلورة مزيد من هذه الأفكار لخدمة الوطن والمواطن المصري.