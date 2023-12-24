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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب سياسي: استقرار أمني في النيجر بعد انسحاب القوات الفرنسية

القوات الفرنسية في
القوات الفرنسية في النيجر
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قال الكاتب السياسي والأكاديمي علي يعقوب، إن المستقبل الأمني والعسكري للنيجر، فهناك واقع يجب أن نعيشه، فالأمن الآن استتب أكثر مما كان عليه حين كانت الجنود الفرنسية موجودة في النيجر.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيامي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمن يلاحظه أيضا سكان المناطق الحدودية الثلاثة بين النيجر وبوركينا ومالي.

وأوضح أن الهجمات الإرهابية قلت على الحدود، وكثف الجيش هجومه على الإرهابيية، واستعادة عاصمة المتمردين في هو مالي أكبر دليل على ذلك.


 

الكاتب السياسي والأكاديمي علي يعقوب المستقبل الأمني والعسكري للنيجر النيجر وبوركينا ومالي