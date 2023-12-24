لتغطية أضرار حوادث النقل.. رئيس قضايا الدولة يوقع برتوكول تعاون بين الهيئة والصندوق الحكومي

وقع اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة برتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية - الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في ج م ع - بموجبه يتم إنشاء قسم قضائي للهيئة بالصندوق وفقًا لما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول.

حضر حفل التوقيع كلا من: الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وسماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ومن جانب هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، المستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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