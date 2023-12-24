"العربي للميني فوتبول" يعتمد تنظيم البطولة العربية للمنتخبات 2024

عقد أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة "، إجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء وممثلي الإتحادات العربية المشاركة في البطولة العربية الأولى لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس من العام الجديد 2024، وذلك عبر تطبيق "زووم".

وأبدى ممثلو بعض الإتحادات رغبة بالمشاركة في البطولة، وحضر الإجتماع كلا من السادة، أخمد دنش رئيس الإتحادين الآسيوي واللبناني للميني فوتبول، وبلال يزبك نائب رئيس الاتحاد العربي عضو الاتحاد اللبناني للميني فوتبول، وسرمد الزدجالي ممثل الاتحاد الإماراتي للميني فوتبول، ومحمد بن عبد الله رئيس الاتحاد التونسي للميني فوتبول، ومحمد هادي الأعظمي رئيس الاتحاد العراقي للميني فوتبول، ومصطفى عويضة الأمين العام للإتحاد الفلسطيني، وزكرياء طارق مؤسس الجمعية المغربية للميني فوتبول،ومفتاح عنيبة رئيس الإتحاد العام الليبي للميني فوتبول، وأحمد الدوخي ممثل الإتحاد الكويتي للميني فوتبول وحسين الإدريسي مؤسس الجمعية الجزائرية للميني فوتبول، وزايد الراشدي مؤسس الإتحاد العماني للميني فوتبول، وعبد الحي حامد رئيس الإتحاد السوداني للميني فوتبول، الأخ داود ممثل الإتحاد الصومالي للميني فوتبول، وجامع فرح ممثل الإتحاد الجيبوتي للميني فوتبول، وهاشم مكي رئيس لجنة التقنيات الحديثة وكاتب الجلسة.

بداية رحب رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان بالجميع، موجّهًا التهاني بقرب حلول العام الجديد الذي نتمنى أن يحمل في طيّاته أمال وتطلعات أمتنا العربية والإسلامية بالنجاح والمحبة والسلام وتحقيق النجاحات لما يخدم شبابنا العربي بالنسبة إلى الإتحادات العرببة والمنتخبات القومية وما ينتظرها من بطولات، على مستوى الرجال والسيدات والفئات العمرية، وأولها بطولة المنتخبات للرجال في فبراير المقبل ناقلا لهم موافقة وزارة الشباب والرياضة على إقامة البطولة العربية في مصر فبراير 2024 برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن مصر مستعدة لإستضافة أي حدث رياضي عربي.

وقال أحمد سمير: "من المهم أن نلتقي ويحصل هذا التآلف وكذلك تحضيرًا للبطولة العربية للرجال، التي ستقام على مدار أسبوع كامل بدءًا من 24 فبراير من العام المقبل، حيث سيكون الإفتتاح والختام في القاهرة، وبقية المباريات في بورسعيد المدينة التاريخية الباسلة، علمًا أن القرعة التي أجريت في قصر الأمير محمد علي بالقاهرة، حضرها 12 رئيس اتحاد عربي". وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وبحضور سفراء الدول العربية، وكانت تميمة البطولة أبو الهول كرمز للحضارة المصرية أرض النيل والأهرامات من تصميم حمادة الغلبان عضو إتحاد شباب مصر بالخارج.

وأضاف سمير: "هناك إتحادات عربية ترغب في المشاركة وفي حال عدم تمكن أي منتخب من المنتخبات التي وردت في القرعة، سيتم إضافة منتخب بديل عنها من المنتخبات الراغبة في المشاركة، وفي حال زاد العدد عن المقاعد المحدّدة من الممكن إضافة مجموعة ثالثة".

وأعلن رئيس الإتحاد العربي أحمد سمير أن مصر ستنظم أيضا البطولة العربية للأندية أبطال الدوري سيدات في 25 أبريل 2024 والذي يواكب الإحتفال بذكرى أعياد تحرير سيناء.

وتابع رئيس الاتحادين العربي والمصري أحمد سمير بحديثه عن الأمور التنظيمية واللوجستية، قائلا: "هناك شروط للمشاركة طبعًا، قواعد وقوانين أن يكون الإتحاد مشهر ومكتمل التأسيس في بلده وبترخيص من وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية في بلده ومنضم للإتحاد العربي، وأن يكون الفريق منتخبا وطنيا يمثل دولته وليس ناديا أو أكاديمية.و أن يكون لاعبي المنتخب الوطني للدولة المشاركة لاعبين مسجلين في إتحاد الميني فوتبول في دولته وليسوا مسجلين في إتحاد الكرة ال 11 أو كرة الصالات موسم 2023، على أن ترسل الاتحادات المشاركة لائحة من 20 اسمًا يتضمن أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين في فترة أقصاها 15 يناير من العام المقبل، تسهيلًا لإستحضار تأشيرات الدخول الى مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، كما سيكون هناك زيارات للوفود المشاركة الى أماكن سياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة".

وقبل فتح باب المداخلات لممثلي الاتحادات ذكر احمد سمير أن هناك رسم مالي لمشاركة كل منتخب، تشمل الإقامة والإعاشة والتنقل على مدى 7 أيام، وفي حال أراد أي اتحاد أن يحجز بنفسه الفندق، سيكون عليه دفع رسم مشاركة لوجستيات فقط.

وكانت مداخلات من رؤساء الاتحادات وممثليها حول الأمور التنظيمية وعدد أعضاء البعثات، حيث شدّد رئيس الاتحادين العربي والمصري على التقيد بالأسماء المرسلة من 20 شخصًا، كما شدّد على ضرورة تواجد المنتخب الفلسطيني على الرغم من العدوان الإسرائيلي المحتل الغاشم على قطاع غزة، وأكد أنه سيتواصل مع رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب بهذا الخصوص.

وفي مداخلة عن الحكام، أجاب بأن البطولة سيقودها 10 حكام بينها 6 من مصر و4 عرب، على أن يكون هناك 3 مباريات يوميًا. قابلين للزيادة.

واختتم سمير الاجتماع متمنيا التوفيق والنجاح لكل المنتخبات العربية مرحبا بهم في بلدهم الثاني أرض الكنانة مصر.