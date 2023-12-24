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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بحضور نائب رئيس حزب مستقبل وطن.. أمانة الشباب تعقد اجتماعا تنظيميا

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عقدت أمانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعا تنظيميا بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

حضر الاجتماع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم النائب أحمد عبد الجواد، والأمناء المساعدون بأمانة الشباب المركزية، وأمناء الشباب في عدد من المحافظات.

وجه النائب أحمد عبد الجواد الشكر لأمانة الشباب المركزية على الجهد المبذول خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ضرورة البناء على نجاحات الفترة السابقة، والاستمرار في العمل الجاد المخلص بما يحقق مصلحة الوطن.

وشهد الاجتماع نقاشا مثمرا بين الحاضرين، أتفق خلاله الجميع على الاستعداد لبذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة والعمل يدا واحدة ضمن إطار تنظيمي، وبروح من التعاون والتضافر، لتنفيذ استراتيجية ورؤية الحزب.

أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب الانتخابات الرئاسية