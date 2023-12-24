بحضور نائب رئيس حزب مستقبل وطن.. أمانة الشباب تعقد اجتماعا تنظيميا

عقدت أمانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعا تنظيميا بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

حضر الاجتماع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم النائب أحمد عبد الجواد، والأمناء المساعدون بأمانة الشباب المركزية، وأمناء الشباب في عدد من المحافظات.

وجه النائب أحمد عبد الجواد الشكر لأمانة الشباب المركزية على الجهد المبذول خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ضرورة البناء على نجاحات الفترة السابقة، والاستمرار في العمل الجاد المخلص بما يحقق مصلحة الوطن.

وشهد الاجتماع نقاشا مثمرا بين الحاضرين، أتفق خلاله الجميع على الاستعداد لبذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة والعمل يدا واحدة ضمن إطار تنظيمي، وبروح من التعاون والتضافر، لتنفيذ استراتيجية ورؤية الحزب.