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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

غدًا.. 6 لجان بمجلس الشيوخ تجتمع لمناقشة مقترح بشأن جدولة التأمينات لصناع الأثاث بدمياط

جانب من اجتماع لجنة
جانب من اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
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تعقد 6 لجان نوعية بمجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة الأثنين المقبل، لمناقشة خطط عمل اللجان والتي جاءت علي رأس أولويات لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الطلب المقدم من نائب دمياط بالمجلس محمد أبو حجازي بشان الإقتراح برغبة  لإسقاط مديونيات التأمينات أو جدولتها عن صناع الأثاث بدمياط، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.

وأكد النائب محمد ابوحجازي مقدم الإقتراح، أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير.

وأضاف: ولذلك فإن الأمر يتطلب قرارا حاسما من الحكومة وخاصة من وزير التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الاثاث بدمياط حتى يستطيعوا ممارسة عملهم وحتى تنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث انعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.

وتنظر لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ الإقتراح الثاني المقدم من النائب محمد ابوحجازي بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتادعما للصناعة وحفاظا علي حق المستهلك وتيسيرا علي المواطنين وضبط  الاسواق للتأكد من توافر السلع أمام جمهور المستهلكين والتأكد من توافرها وبيعها بسعرها الرسمي ولبحث شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

اجتماعات مكثفة النائب محمد ابوحجازي جدولةمديونيات صناع الاثاث بدمياط لجان مجلس الشيوخ