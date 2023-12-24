المقاولون 2003 يفوز على القناة بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2003 الفوز على فريق نادي القناة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب القناة ضمن منافسات الجولة 17 لبطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف ، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل, ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) وسعد عبد الباقي مدرب الفريق وتونسي سيد مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وسعيد صابر إداري الفريق واحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.