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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس منظمة الصحة العالمية يدين "تدمير" النظام الصحي في غزة

تيدروس أدهانوم جيبريسوس
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
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أدان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، "تدمير" النظام الصحي في غزة، واصفا إياه بـ "المأساة"، وكرر دعوته لوقف إطلاق النار.

وقال جيبريسوس في تغريدة على منصة "أكس" إن تدمير النظام الصحي في غزة هو مأساة، ولكن في مواجهة انعدام الأمن المستمر وتدفق المرضى الجرحى، نرى الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وغيرهم يواصلون السعي لإنقاذ الأرواح.

وأضاف "ستواصل منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا في مجال الصحة العمل جنبًا إلى جنب معكم، لتوصيل الإمدادات، ودعم توفير الرعاية، ونقل المصابين بجروح خطيرة".

وأكد قائلا "نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وأشاد بالعاملين الطبيين في غزة الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف صعبة بشكل متزايد.

وقف اطلاق النار غزة الصحة العالمية