البعثة الأممية فى ليبيا تدعو إلى الاتفاق على مسار انتخابى واضح وجدول زمنى للانتخابات

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الأحد، القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار انتخابى واضح، وجدول زمنى للانتخابات، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، محذرة من أن التلكؤ فى التحرك الآن سيعمّق الانقسام، ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الشعب الليبي، وتقوض الاستقرار الإقليمي.

وأعربت البعثة فى بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بمناسبة الذكرى الـ 72 لاستقلال ليبيا عن الالتزام بتيسير الحوار الليبى الليبي، مشيرة إلى أن المسئولية تقع على عاتق الأطراف الليبية لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابى مع جهود المبعوث الأممى عبدالله باتيلي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وحثت البعثة الأممية على وضع مطالب الشعب الليبى على رأس أولويات السياسيين، وتقديمها على المصالح الفئوية وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيرى دون تأخير.