إعلام المحلة يعقد ندوة عن "مفهوم الصحة الإنجابية وأهميتها فى تكوين أسرة قوية"

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى فى محافظة الغربية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية تحت عنوان " مفهوم الصحة الإنجابية وأهميتها فى تكوين أسرة قوية "، وذلك بمقر مدرسة سمنود الصناعية المشتركة، حاضر بها كلا من د أمانى الحماقى أخصائية نساء وتوليد برعاية الأمومة والطفولة بسمنود، ود. محمد المرسى مدير الصحة المدرسية بالمنطقة.

حضر اللقاء لفيف من قيادات المدرسة وتوجيه التربية السكانية وقيادات التربية الإجتماعية بسمنود وطالبات المدرسة، وأدارت اللقاء هالة عبد العظيم الإعلامية بالمركز، وبإشراف محمود السمرى مدير المركز.

وتناولت الندوة مفهوم الصحة الإنجابية بداية من التغذية الصحية السليمة للشباب وخصوصا فى سن المراهقة وضرورة التأكد من عدم الإصابة بالأنيميا التى تسبب الكثير من المشكلات فى سن المراهقة وما بعده، وضرورة الإلتزام بالسن القانونى للزواج، حيث أن الفتاة قبل هذا السن تكون عرضة لمخاطر عديدة فى الحمل والولادة قد تؤدى للوفاة لذا يجب الإلتزام حتى يكون الأبناء أقوياء ولا تتعرض الفتاة لمخاطر.

وشددت الندوة، على ضرورة الإهتمام بالنظافة الشخصية لعدم الإصابة بالأمراض الجلدية ووالتناسلية التى قد تؤثر على الصحة العامة والإنجاب فى المستقبل وضرورة المتابعة الطبية إن وجد المرض، وأهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج تجنبا لأى أمراض وراثية قد تصيب الأبناء.