إيهاب جلال يجهز لاعبي الدراويش لمواجهة المصري

يعكف إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على استغلال تأجيل مباراته مع مودرن فيوتشر بالدوري، بسبب انشغال الأخير بالمشاركة في كأس السوبر المصري، فى علاج الأخطاء الدفاعية للدراويش والتي تسبب فى نزيف النقاط بالمسابقة المحلية.

ويريد إيهاب جلال دراسة نقاط القوة والضعف في فريق المصرى البورسعيدى، استعدادا لمواجهتهما المقرر لها الثانى من يناير المقبل في بطولة دورى النيل.

ويدرس إيهاب جلال وجهازه الفني كل نقاط القوة في فريق المصرى، خاصة التي ظهرت في مباراة الزمالك وحقق فيها فوزا مهما، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز.

وحذر إيهاب جلال مدافعيه من خطورة أكثر من لاعب وفى مقدمتهم الجزائرى غيلاس قناوى والتونسى إلياس الجلاصي، بجانب ميدو جابر الذى استعاد كثيرا من مستواه، وطالبهم بعدم منحهم أى مساحات أمام مرمى الدراويش.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى النيل بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.