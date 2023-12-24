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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجدي أبوالمجد: سنعيد فريق يد الزمالك للطريق الصحيح

مجدي أبو المجد مدرب
مجدي أبو المجد مدرب يد الزمالك
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أكد مجدي أبو المجد مدرب فريق كرة اليد الأول بالزمالك، أن الفريق الأبيض عاني من ظروف صعبة في الفترات الماضية كانت قادرة على تدمير اى فريق، الإ أن فريق يد الزمالك ظل متماسكا وشارك في معظم النهائيات، ولم يوفق في بعضها ووفق في البعض الآخر.

وأضاف أبو المجد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، سنعيد فريق يد الزمالك للطريق الصحيح من أجل حصد الألقاب المحلية والإفريقية مرة أخري وذلك لإسعاد جماهير الفارس الأبيض الوفية.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب منذ ساعات قليلة مع مجدي أبو المجد لتولي تدريب الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة المقبلة.

كما تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع الكرواتي ماريو توملاچوڤيك لتولي منصب مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة اليد.

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